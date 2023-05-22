Промес высказался об удалении Соболева в дерби против ЦСКА

Нападающий московского «Спартака» Квинси Промес высказался об удалении Александра Соболева на 69-й минуте матча 28-го тура Российской премьер-лиги против ЦСКА.

Напомним, что россиянин получил красную карточку за то, что приложил руки к паху, адресовав это жест защитнику «красно-синих» Виллиану Роше.

«Второй тайм был эмоциональнее, чем первый. Я не до конца понял, что там стряслось. Но хорошо, что красную карточку получил не только Соболев. С точки зрения накала дерби это было справедливо. Хотя таких удалений нужно в любом случае избегать. Думаю, Саша извлечёт урок», - заявил Промес в видео на официальном ютуб-канале «Спартака».

«Красно-белые» одержали победу со счетом 2:1 благодаря дублю Квинси Промеса.