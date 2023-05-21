Абаскаль - о Джикии: «В таких матчах присутствие капитана и лидера очень важно»

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий перед матчем с ЦСКА.

- Складывается ощущение, что вы сегодня собираетесь играть в очень интенсивный прессингующий футбол. Расскажете о деталях?

- Вы все правильно сказали, мы настроены играть решительно. Речь идет даже не о прессинге, а об интенсивности футбола. Мы хотим сегодня играть именно так, настроены. Естественно, присутствие Промеса и Зиньковского впереди тоже очень важно.

- Каково состояние Джикии, готов ли он на все 90 минут, что «Спартаку» дает в таком матче присутствие Джикии с игровой точки зрения?

- Это очень важный для нас игрок. К сожалению, на протяжении весны и всего этого периода мы не могли его использовать постоянно. Нам не позволяли обстоятельства и травмы в том числе. Но в таких матчах, конечно же, присутствие капитана и лидера очень важно, потому что он может дать команде необходимый импульс с необходимым опытом, направить игру в необходимое русло. Естественно, мы понимаем, что он вернулся не так давно после травмы. Тем не менее, даже когда физически ты не можешь, на первый план выходит твой характер и волевые качества.