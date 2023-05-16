Шавло: «Нет у «Спартака» никакой ямы»

Бывший футболист московского «Спартака» Сергей Шавло, выступавший за клуб в период 1984-1985, не согласен с тем, что у «Спартака» сейчас снова развивается кризис. Московский клуб долгое время считался основным преследователем питерского «Зенита», но, как и «Динамо» в прошлом году, начинает сдавать и уже выпал из первой тройки турнирной таблицы.

- Считаю, что никакой «ямы» нет. Просто команда не может реализовать то, что она имеет в игре. Моментов создается достаточно, а вот реализация не на высоте. И это другой вопрос, - цитирует слова Шавло Bobsoccer.ru.

Матч между «Спартаком» и ЦСКА состоится в воскресенье.