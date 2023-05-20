Мор: «Спартак» смотрится лучше, когда Литвинов играет в центре поля»

Бывший футболист «Спартака» Эдуард Мор поделился комментарием об игре полузащитника «красно-белых» Руслана Литвинова.

«Спартак» лучше смотрится тогда, когда Литвинов играет в центре поля. Приходится ему периодически действовать в обороне. Но, мне кажется, от этого страдает средняя линия, потому что он лучше всех умеет контролировать игру», — приводит слова Мора «Матч ТВ».

В этом сезоне 21-летний хавбек провел 31 матч во всех турнирах, в которых отметился тремя голами и стал автором четырех результативных передач.

После 27 туров «Спартак» располагается на четвертой строчке в РПЛ, имея в своей копилке 50 очков.