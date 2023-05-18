Мостовой рассказал, в каком случае ЦСКА займёт второе место в РПЛ

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой поделился комментарием о борьбе за второе место в РПЛ.

«Борьба за серебряную медаль еще не закончилась. У ЦСКА впереди матчи со «Спартаком» и «Ростовом». Какая из команд больше претендует на серебро? Если «Спартак» выиграет у ЦСКА, все поменяется. Если же ЦСКА победит, то тогда уже «армейцы» будут вторыми», — цитирует Мостового Betonmobile.

После 27 туров на второй строчке в турнирной таблице чемпионата России располагается ЦСКА, набрав 54 очка. На третьей позиции идет «Ростов», в копилке команды 50 очков, столько же у идущего на четвертом месте «Спартака», но «красно-белые» уступают команде Валерия Карпина по личным встречам.