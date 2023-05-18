Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Мостовой рассказал, в каком случае ЦСКА займёт второе место в РПЛ

18 Мая 2023 • 21:29 Комментировать
Спартак Москва
...
ЦСКА Москва
1 2.45 X 3.55 2 2.75
21.05 16:30

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой поделился комментарием о борьбе за второе место в РПЛ.

«Борьба за серебряную медаль еще не закончилась. У ЦСКА впереди матчи со «Спартаком» и «Ростовом». Какая из команд больше претендует на серебро? Если «Спартак» выиграет у ЦСКА, все поменяется. Если же ЦСКА победит, то тогда уже «армейцы» будут вторыми», — цитирует Мостового Betonmobile.

После 27 туров на второй строчке в турнирной таблице чемпионата России располагается ЦСКА, набрав 54 очка. На третьей позиции идет «Ростов», в копилке команды 50 очков, столько же у идущего на четвертом месте «Спартака», но «красно-белые» уступают команде Валерия Карпина по личным встречам.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва ЦСКА Москва Ростов Александр Мостовой
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
СПАРТАК МОСКВА ЦСКА МОСКВА
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 18 Мая
21:41 · Россия. Премьер-лига
Василенко: «На каждую игру Это’О просил две бутылки колы»
21:37 · Кубок России
Ловчев: «ЦСКА выглядит фаворитом в матче с «Краснодаром»
21:29 · Россия. Премьер-лига
Мостовой рассказал, в каком случае ЦСКА займёт второе место в РПЛ
21:24 · Россия. Премьер-лига
Бушманов – о Литвинове: «Один из немногих стабильных молодых игроков «Спартака»
21:20 · Россия. Премьер-лига
Сенников: В следующем сезоне «Локомотив» будет бороться за чемпионство
21:18 · Россия. Премьер-лига
Тарханов назвал подходящий клуб для Зелимхана Бакаева
21:12 · Россия. Премьер-лига
Бояринцев: У «Спартака» есть характер и командный дух
21:02 · Россия. Премьер-лига
Гришин: «Давно говорил, что «Ростову» на финише не хватит ресурсов»
20:56 · Россия. Премьер-лига
Погребняк: «Краснодар» и «Урал» показали равный матч, всё решил один удар»
20:49 · Россия. Премьер-лига
Гришин: «ЦСКА вышел на оптимальную мощность»
20:45 · Россия. Премьер-лига
Алдонин — о возможном переезде Чалова в Европу: «Всё зависит от конкретного предложения»
20:34 · Россия. Премьер-лига
Гришин порассуждал о взаимоотношениях Федотова и Карраскаля
20:16 · Россия. Премьер-лига
Гришин видит отставку Йокановича после 27 тура РПЛ бессмысленной
20:16 · Россия. Премьер-лига
Колосков: ЦСКА выглядит увереннее «Спартака»
20:09 · Россия. Премьер-лига
В «Енисее» заявили о получении лицензии на участие в стыковых матчах
Все новости
Рекомендуем