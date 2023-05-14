Хлусевич уверен, что у «Спартака» есть шансы на место в первой тройке РПЛ

Защитник московского «Спартака» Данил Хлусевич после ничьей с «Химками» (1:1) уверен, что у «красно-белых» ещё будут возможности побороться за место в первой тройке РПЛ.

«Ничего ещё не потеряно, в любом случае. Просто нужно выходить на футбольное поле и побеждать, хорошо настроиться на эти три оставшиеся игры, подготовиться, разобраться ошибки, которые были допущены. И о них нам в любом случае расскажет тренер», - цитирует Хлусевича ТАСС.

Напомним, что в оставшихся трёх турах чемпионата России «красно-белым» предстоит сыграть в дерби с ЦСКА, а также против рискующих вылететь «Пари НН» и самарских «Крыльев Советов». На данный момент московский клуб идёт на четвёртой строчке, набрав 50 очков после 27 сыгранных встреч.

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