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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Хлусевич уверен, что у «Спартака» есть шансы на место в первой тройке РПЛ

14 Мая 2023 • 00:17 Комментировать
Спартак Москва
...
ЦСКА Москва
21.05 16:30

Защитник московского «Спартака» Данил Хлусевич после ничьей с «Химками» (1:1) уверен, что у «красно-белых» ещё будут возможности побороться за место в первой тройке РПЛ.

«Ничего ещё не потеряно, в любом случае. Просто нужно выходить на футбольное поле и побеждать, хорошо настроиться на эти три оставшиеся игры, подготовиться, разобраться ошибки, которые были допущены. И о них нам в любом случае расскажет тренер», - цитирует Хлусевича ТАСС.

Напомним, что в оставшихся трёх турах чемпионата России «красно-белым» предстоит сыграть в дерби с ЦСКА, а также против рискующих вылететь «Пари НН» и самарских «Крыльев Советов». На данный момент московский клуб идёт на четвёртой строчке, набрав 50 очков после 27 сыгранных встреч.

«Спартак» чуть не проиграл команде из зоны вылета 

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Даниил Хлусевич
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