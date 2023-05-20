Непомнящий надеется, что в будущем Игнашевич возглавит ЦСКА

Российский тренер Валерий Непомнящий оценил работу наставника «Балтики» Сергея Игнашевича. Напомним, калининградский клуб досрочно вышел в Российскую премьер-лигу.

«Я следил в этом году за «Балтикой». Сергей Игнашевич проявил себя на таком уровне, дай бог, чтобы он рос дальше и через некоторое время оказался в ЦСКА», — приводит слова Непомнящего Metaratings.

Специалист добавил, что для «Балтики» — выход в РПЛ является большим событием, клуб давно мечтал об этом.

После 31 тура «Балтика» возглавляет турнирную таблицу Первой лиги, набрав 64 очка. Сегодня, 20 мая, команда Игнашевича встретится с «Рубином». Портал LiveResult проведет прямую текстовую трансляцию игры.