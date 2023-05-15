Чалов: «Нынешняя игра ЦСКА доставляет мне удовольствие»

Нападающий московского ЦСКА Фёдор Чалов доволен своим положением в команде Владимира Федотова. Россиянин заявил, что получает удовольствие, играя за «армейцев» в нынешнем сезоне.

«Чувствую себя отлично. Нынешняя игра ЦСКА, наши взаимодействия с партнерами на футбольном поле доставляют удовольствие», – цитирует Чалова Bobsoccer.

Фёдор сейчас занимает третье место в таблице бомбардиров Российской премьер-лиги после Малкома из «Зенита» и Куинси Промеса из «Спартака». На счету Чалова 17 голов в чемпионате, что является лучшим показателем в карьере футболиста. Вторую половину прошлого сезона Фёдор провёл на правах аренды за швейцарский «Базель».