У «Спартака», возможно, украли гол в дерби с ЦСКА

В воскресенье «Спартак» принимает ЦСКА в главном дерби Москвы. Как мы уже сообщали, посреди первого тайма гол спартаковца Михаила Игнатова при счёте 0:0 не был засчитан из-за положения вне игры.

Телеграм-канал «Алё, рэф!» проработал момент с помощью графического дизайнера. Опираясь на прорисованные линии, источник предполагает, что офсайда всё-таки не было, и гол «Спартака» нужно было засчитывать.

В любом случае претензии к арбитрам предъявлять не стоит, ведь в ситуации всё определяли сантиметры. Линий офсайда в функционале ВАР в России нет, поэтому в таких ситуациях решение принимает боковой судья.

Следить за матчем «Спартак» - ЦСКА можно в текстовой трансляции.