Дерби «Спартак» - ЦСКА поставит рекорд посещаемости на «Открытие Арене» в 2023 году

В матче 28-го тура Российской премьер-лиги «Спартак» примет на своём поле ЦСКА.

«Спорт-Экспресс» сообщает, что билеты на встречу между «красно-белыми» и «армейцами» продаются с хорошей скоростью. Если судить по динамике продаж, то на домашнем стадионе «Спартака» ожидается не менее 20 тысяч болельщиков. Таким образом, данная игра станет самой посещаемой для команды Гильермо Абаскаля в 2023 году. На данный момент рекорд принадлежит матчу «Спартак» - «Ростов», который посетили 10,5 тысяч человек.

Столичное дерби между «Спартаком» и ЦСКА состоится в воскресенье, 21 мая. Начало игры запланировано на 16:30 по мск.