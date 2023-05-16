Тошич: «Уверен, что пока Акинфеев здоров, и ему будет позволять возраст, он будет оставаться лучшим в России»

Бывший футболист ЦСКА Зоран Тошич высказался об игре 37-летнего вратаря «красно-синих» Игоря Акинфеева.

По словам серба, опытный голкипер показывает высокий класс игры уже на протяжении более чем 20 лет. Сравнивая своего бывшего одноклубника с вратарём «Краснодара» и сборной России Матвеем Сафоновым, Тошич отметил, что Акинфеев будет оставаться лучшим в России до тех пор, пока ему это позволяет здоровье.

«Лучше ли он Матвея Сафонова? Я не эксперт во вратарском деле, но уверен, что пока Игорь здоров, и ему будет позволять возраст, он будет оставаться лучшим в ЦСКА и России», — цитирует Тошича Sport24.

Напомним, что Акинфеев выступает за ЦСКА с 2003 года. В текущем розыгрыше РПЛ вратарь провёл 26 матчей, пропустил 24 гола и в девяти встречах сумел сохранить свои ворота в неприкосновенности.