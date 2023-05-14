Геркус назвал клуб РПЛ, который популярнее «Спартака» — это не «Зенит»

Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус ответил на вопрос, почему «Спартак» является самым популярным клубом России.

«Не факт, кстати, что «Спартак». В Москве — точно нет. «Динамо» забрало пальму первенства. Они поднимают молодую аудиторию, у них Овечкин в футбол играет. И потом, Fan ID обнулил ситуацию, все с нуля начинают», — заявил Геркус «РБ Спорту».

После 27 туров «Спартак» занимает четвертое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея в своем активе 50 очков. «Динамо» располагается на седьмой строчке, набрав 42 балла.

Сегодня, 14 мая, в рамках 27-го тура в РПЛ запланировано четыре матча. Текстовые трансляции всех игр доступны на портале LiveResult.