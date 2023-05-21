В дерби «Спартак» - ЦСКА после первого тайма ничья

В воскресенье вечером вся футбольная Россия следит за московским дерби между «Спартаком» и ЦСКА. После первого тайма на табло «Открытие Арены» горят две единицы – 1:1.

Открыть счёт ближе к завершению первого тайма смогли «армейцы» - на 37-й минуте отличился Хесус Медина. Восстановить статус-кво «красно-белые» смогли на 43-й минуте, когда автором гола стал Квинси Промес. Команды отдохнут 15 минут, выслушают тренеров, после чего битва продолжится.

Следить за матчем между «Спартаком» и ЦСКА во всех подробностях можно в текстовой трансляции, которая проходит на портале LiveResult.