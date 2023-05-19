Зиньковский рассказал, как болельщики просили тренера выпустить его на поле

Нападающий «Спартака» Антон Зиньковский высказался о своих отношениях с поклонниками «красно-белых».

«Очень благодарен болельщикам за поддержку. Был момент, когда я сидел на замене в одном из первых матчей за «Спартак». Слышу, болельщики кричат: «Выпускай Зиньковского!» Я изумился прям: «Офигеть, с чего так?», — цитирует Зиньковского Sport24.

По словам футболиста, в том момент к нему подошел технический координатор команды Артём Ребров и сказал, что он уже много лет в клубе, но первый раз видит, как болельщики просят выпустить игрока со скамейки.

27-летний Зиньковский пополнил состав «Спартака» летом прошлого года. В текущем сезоне вингер провел 34 матча во всех турнирах, забил три гола и сделал шесть результативных передач.