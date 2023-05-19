Зиньковский рассказал интересную историю о своём «привозе» в «Спартаке»

Атакующий полузащитник «Спартака» Антон Зиньковский вспомнил о своей грубой ошибке в весеннем матче против «Оренбурга». Ту игру московская команда проиграла на выезде с результатом 0:2.

«За несколько дней до той игры я смотрел обзор какого-то матча, там чудак привёз. Подумал: «Вот дебил, как так можно накосячить?» Даже Зобе [Зобнину] рассказал об этом. И в итоге сам привёз в ближайшем матче», - сказал Зиньковский, чьи слова на своих страницах приводит sport24.

На текущий момент «Спартак» занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата России. Ближайший матч команда Гильермо Абаскаля проведёт в воскресенье, 21 марта, - против ЦСКА на своём поле.