Нигматуллин: «ЦСКА — фаворит в матче со «Спартаком», но дерби – это всегда про непредсказуемость»

Экс-вратарь «Спартака» Руслан Нигматуллин высказался о предстоящем столичном дерби между «красно-белыми» и ЦСКА.

«Конечно, фаворитом является ЦСКА. Но дерби – это всегда про непредсказуемость, а для «Спартака» – это единственный шанс отобрать очки у прямого конкурента. Тем более «армейцы» уже отрываются. Побороться за тройку кровь из носа нужно!» — заявил Нигматуллин Metaratings.

Матч 28-го тура Российской премьер-лиги «Спартак» - ЦСКА состоится завтра, 21 мая. Стартовый свисток арбитра должен прозвучать в 16:30 по московскому времени. Текстовая трансляция будет доступна на портале LiveResult.