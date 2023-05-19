Агент рассказал, останется ли Мендес в ЦСКА

Пабло Леклер Флуха, агент полузащитника ЦСКА Виктора Мендеса, ответил на вопрос о будущем футболиста в столичном клубе.

«На данный момент у нас нет никаких предложений по Мендесу. Игрок счастлив в ЦСКА и не планирует уходить. Здесь у него отличные результаты и хорошие ощущения. Виктор всем доволен», — приводит слова агента Sport24.

В нынешнем сезоне 23-летний чилиец принял участие в 34 матчах с учетом всех турниров и записал на свой счет одну результативную передачу. Трудовой договор Мендеса с ЦСКА рассчитан до 2025 года. Согласно данным портала Transfermarkt, стоимость хавбека составляет 3,5 миллиона евро.