Боков уверен в победе ЦСКА над «Спартаком»

До одного из самых знаменитых дерби не только России, но и Европы – всего три дня. Бывший полузащитник московского ЦСКА Максим Боков полагает, что армейцам по силам в принципиальном матче обыграть принципиальных соперников из «Спартака».

«Команда Федотова сейчас на хорошем ходу, так что ЦСКА выиграет. А вот «Спартак» лихорадит, если на прошлые игры их смотреть. По всем статьям отдаю предпочтение ЦСКА», - цитирует Бокова Metaratings.

Напомним, что матч может стать решающим в борьбе за вторую строчку РПЛ. Пока на серебро турнира больше шансов у ЦСКА – армейцы отрываются от третьего и четвёртого мест на четыре балла.

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