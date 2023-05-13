Главный врач ЦСКА рассказал о состоянии Зайнутдинова

Главный врач московского ЦСКА Эдуард Безуглов рассказал о ходе процесса восстановления защитника Бактиёра Зайнутдинова.

Специалист отметил, что футболист уже вовсю тренируется по индивидуальной программе и проделывает большой объем работы.

«Планируем, что перед игрой со «Спартаком» он будет готов. Решение об участии в игре будет принимать тренерский штаб», - приводит слова Безуглова пресс-служба столичного клуба.

В текущем сезоне 25-летний футболист принял участие в 23 играх во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом и двумя результативными передачами партнёрам по команде. Последний раз Зайнутдинов появлялся на поле 15 апреля в игре против «Урала».