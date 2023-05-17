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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Сёмин предсказал борьбу за второе место РПЛ до последнего тура

17 Мая 2023 • 19:01 Комментировать
Спартак Москва
...
ЦСКА Москва
21.05 16:30

Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин считает, что в Российской премьер-лиге до последнего тура не будет известно, какая из команд станет серебряным призёром турнира.

«Там ещё ничего не решено. Одна неудачная игра в исполнении ЦСКА может поменять ситуацию. Полагаю, битва за второе место будет идти до последнего тура», - цитирует Сёмина «РИА Новости».

Напомним, на данный момент больше всего шансов завоевать серебро у московского ЦСКА. У команды Владимира Федотова 54 очка, на третьем месте – «Ростов», 50 очков, столько же баллов у «Спартака» с четвёртой строчки.

В грядущем, 28-м туре РПЛ между собой на «Открытие Банк Арене» сыграют «Спартак» и ЦСКА.

Сёмин объяснил, почему «Краснодар» — фаворит в матче с «Уралом»

 

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва ЦСКА Москва Ростов Юрий Сёмин
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