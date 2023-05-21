ЦСКА огласил состав на битву со «Спартаком»

Украшением 28-го тура Премьер-лиги должно стать московское дерби между «Спартаком» и ЦСКА. Наставник «армейцев» Владимир Федотов решил выпустить на поле с первых минут следующих исполнителей:

Акинфеев, Дивеев, Мойзес, Виллиан, Обляков, Гайич, Медина, Зделар, Мендес, Заболотный, Чалов.

Стартовый свисток на «Открытие Арене» прозвучит в 16:30 по московскому времени. Следить за дерби во всех красках можно будет в текстовой трансляции, которую проведёт портал LiveResult.

ЦСКА за три тура до финиша чемпионата России занимает второе место в турнирной таблице. «Армейцы» набрали 54 зачётных балла.