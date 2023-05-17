Пономарёв объяснил, почему Малком лучше Промеса

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарёв ответил на вопрос о том, кто является лучшим футболистом чемпионата России на данный момент.

«Когда Промес в хорошей форме, он мне всегда нравился, но сейчас лучший игрок в РПЛ — Малком. Он интереснее Промеса. Квинси — футболист настроения. В одной игре он сыграет, а в другой постоит и ничего не сделает», — приводит слова Пономарёва «РБ Спорт».

Эксперт считает, что Малком — работящий футболист, который играет в советский футбол и никогда себя не бережет.

После 27 туров РПЛ нападающий «Зенита» Малком Филипе является лучшим бомбардиром турнира, забив 23 мяча. Вингер «Спартак» Квинси Промес располагается на второй строчке с 18 голами.

Добавим, что для 26-летнего бразильца сезон уже завершен. Клуб отпустил досрочно его в отпуск в связи с рождением ребенка.