Павлюченко - о матче «Спартак» - ЦСКА: Важно то, в каком состоянии к матчу подойдет Промес

Бывший нападающий московского «Спартака» Роман Павлюченко поделился ожиданиями от предстоящего матча 28-го тура Российской премьер-лиги, в котором «красно-белые» сыграют против ЦСКА.

Экс-игрок сборной России отметил, что подопечные Владимира Федотова сейчас на ходу, и, чтобы их обыграть, «Спартак» должен отдать все силы на поле, к тому же важно в каком состоянии к матчу подойдет нидерландский форвард Квинси Промес.

«С одной стороны, это хорошо, когда на поле есть футболист, который может решить исход матча, а с другой, это может стать проблемой для командны, если сопернику удастся закрыть такого игрока», - приводит слова Павлюченко «РБ Спорт».