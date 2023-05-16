Шикунов: «Спартак» завалил всю весну — это вина Абаскаля

Бывший спортивный директор «Спартака» Александр Шикунов прокомментировал результаты «красно-белых» во второй части сезона.

«Спартак» завалил всю весну. По расписанию весенняя часть для «красно-белых» должна была стать легкой, а на деле все развалилось и не пошло. Это вина тренера. Он же все выстраивает. В каждом матче меняются 2 человека, схемы. Абаскаль поплыл», — приводит слова Шикунова «РБ Спорт».

Эксперт добавил, что не знает, планирует ли Абаскаль покинуть «Спартак» предстоящим летом, возможно, испанскому специалисту стало неинтересно.

После 27 туров столичный клуб занимает четвертое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея в своем активе 50 очков.