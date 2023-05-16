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Шикунов: «Спартак» завалил всю весну — это вина Абаскаля

16 Мая 2023 • 15:35 Комментировать (1)
Спартак Москва
...
ЦСКА Москва
21.05 16:30

Бывший спортивный директор «Спартака» Александр Шикунов прокомментировал результаты «красно-белых» во второй части сезона.

«Спартак» завалил всю весну. По расписанию весенняя часть для «красно-белых» должна была стать легкой, а на деле все развалилось и не пошло. Это вина тренера. Он же все выстраивает. В каждом матче меняются 2 человека, схемы. Абаскаль поплыл», — приводит слова Шикунова «РБ Спорт».

Эксперт добавил, что не знает, планирует ли Абаскаль покинуть «Спартак» предстоящим летом, возможно, испанскому специалисту стало неинтересно.

После 27 туров столичный клуб занимает четвертое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея в своем активе 50 очков.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Александр Шикунов Гильермо Абаскаль
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СПАРТАК МОСКВА ЦСКА МОСКВА
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Комментарии (1)
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Promt Roman
16 Мая 2023 в 16:30
Ага. А первую половину сезона, когда выигрывали, это была не заслуга Абаскаля, а чисто вопреки.
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