В «Спартаке» рассказали о планах на летние сборы

Дмитрий Зеленов, который в «Спартаке» возглавляет пресс-службу, дал комментарий по поводу планов клуба на летнее межсезонье.

«Сборы будут в Тарасовке. По поводу соперников по товарищеским матчам сейчас ведём работу над этим вопросом. Пока не могу сказать, кто это будет, но планы есть, чтобы подготовка была качественная», - высказался Зеленов, чьи слова приводит ТАСС.

В воскресенье «Спартак» проведёт домашний матч 28-го тура Премьер-лиги против ЦСКА. Стартовый свисток футболисты и зрители на «Открытие Арене» услышат в 16:30 по московскому времени. Не пропустите трансляцию в текстовом формате на портале LiveResult.

На текущий момент «Спартак» занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата России.