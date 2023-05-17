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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Рианчо: «Спартак» не сможет стать чемпионом с нынешним составом

17 Мая 2023 • 18:22 Комментировать
Оренбург
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Зенит
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20.05 16:30

Экс-тренер «Спартака» Рауль Рианчо ответил на вопрос, смогут ли «красно-белые» составить конкуренцию «Зениту» в следующем сезоне.

«Чтобы «Спартаку» бороться с «Зенитом» за чемпионство, команде надо вернуть психологию прошлого, когда «красно-белые» побеждали в чемпионате почти каждый год», — приводит слова Рианчо Metaratings.

Специалист считает, что «Спартак» должен каждый год ставить для себя задачу быть первым, но это невозможно сделать с нынешним составом.

После 27 туров «красно-белые» занимают четвертое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 50 очков.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Зенит Рауль Рианчо
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