Рианчо: «Спартак» не сможет стать чемпионом с нынешним составом

Экс-тренер «Спартака» Рауль Рианчо ответил на вопрос, смогут ли «красно-белые» составить конкуренцию «Зениту» в следующем сезоне.

«Чтобы «Спартаку» бороться с «Зенитом» за чемпионство, команде надо вернуть психологию прошлого, когда «красно-белые» побеждали в чемпионате почти каждый год», — приводит слова Рианчо Metaratings.

Специалист считает, что «Спартак» должен каждый год ставить для себя задачу быть первым, но это невозможно сделать с нынешним составом.

После 27 туров «красно-белые» занимают четвертое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 50 очков.