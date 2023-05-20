Александр Жуков считает, что уход Николсона не станет потерей для «Спартака»

Заместитель председателя Госдумы РФ Александр Жуков поделился мнением о возможном уходе форварда «красно-белых» Шамара Николсона.

«Уход Николсона? Это будет небольшой потерей, как и другие неудачные трансферы команды. Дуарте себя ничем не проявил», — приводит слова Жукова Metaratings.

В текущем сезоне 26-летний ямайский нападающий принял участие в 26 матчах с учетом всех турниров, в которых забил четыре мяча и записал на свой счет две результативные передачи.

Трудовой договор Николсона со «Спартаком» рассчитан до 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 6,5 миллионов евро.