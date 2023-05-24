Ловчев: «То, что сделал Соболев — безобразие»

Бывший игрок «Спартака» и сборной СССР Евгений Ловчев прокомментировал поступок нападающего «красно-белых» Александра Соболева в матче 28-го тура РПЛ против ЦСКА (2:1).

Напомним, в середине второго тайма Соболев показал неприличный жест защитнику «армейцев» Виллиану Роше, за что впоследствии был удалён с поля. Ловчев назвал поступок нападающего хамством, отметив, что такое неподобающее поведение в современном обществе стало нормой.

«То, что Саша сделал — безобразие, но он же не сам по себе придумал жест. Явно увидел где-то, подумал, что нормально. Тут большая роль тренера — Абаскаль обязан сказать, что можно, что нельзя», — написал Ловчев в своём телеграм-канале.

После 28 туров РПЛ «Спартак» занимает третье место в турнирной таблице, набрав 53 очка. До конца сезона командам осталось провести по две игры.