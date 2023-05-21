Промес и Соболев – в атаке «Спартака» на дерби с ЦСКА

В главном дерби Москвы в воскресенье сойдутся «Спартак» и ЦСКА. Рулевой «красно-белых» Гильермо Абаскаль принял решение включить в стартовый состав таких футболистов:

Селихов, Чернов, Джикия, Тавареш, Зобнин, Игнатов, Зиньковский, Хлусевич, Литвинов, Промес, Соболев.

Матч между «Спартаком» и ЦСКА начнётся в 16:30 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле «Открытие Арены» можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

На текущий момент «Спартак» занимает четвёртое место в турнирной таблице российского чемпионата. Команда имеет 50 очков в своём активе.