Бушманов: «В игре «Спартака» что-то сломалось»

Бывший игрок «Спартака» Евгений Бушманов поделился мнением о результате матча 27-го тура РПЛ, в котором «красно-белые» сыграли вничью с «Химками» (1:1).

По мнению Бушманова, в игре «Спартака» что-то сломалось. Эксперт считает, что в сложившейся ситуации стоит задавать вопросы и футболистам, и главному тренеру команды Гильермо Абаскалю.

«Трудно сказать, что именно пошло не так. Доигрывают сезон? У меня такого ощущения нет, желание у команды присутствует, старание есть. Понимаю, что судейство в этом матче было «своеобразное», но тем не менее, к футболистам и Абаскалю есть вопросы», — приводит слова Бушманова «РБ Спорт».

После 27 туров РПЛ «Спартак» набрал 50 очков и продолжает занимать четвёртое место в турнирной таблице. От второго ЦСКА «красно-белые» отстают на один балл, но при этом «армейцы» имеют одну игру в запасе.