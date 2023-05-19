Кечинов: «За победу в дерби болельщики многое простят «Спартаку»

Бывший игрок московского «Спартака» Валерий Кечинов полагает, что грядущая победа в дерби против ЦСКА может стать для «красно-белых» искуплением грехов за всю весеннюю часть РПЛ.

«Это дерби, в таких матчах никогда не бывает фаворита, вне зависимости от того, в какой форме находятся команды. Предстоящий матч – прекрасный шанс реабилитироваться перед нашими болельщиками, за победу в дерби можно многое простить», - цитирует Кечинова Rusfootball.

Напомним, что на данный момент ЦСКА и «Спартак» в турнирной таблице разделяют четыре очка, армейцы – на втором месте, «Спартак» - на четвёртом. Дерби состоится в грядущее воскресенье - это 21 мая.