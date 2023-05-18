Пономарёв рассказал, что нужно «Спартаку» для игры с ЦСКА

Ветеран столичных армейцев Владимир Пономарёв считает, что «Спартак» обязан подойти к игре с московским ЦСКА с вдохновением, ведь на данный момент ситуацию «красно-белых» нельзя охарактеризовать иначе как «упадком».

«Спартаку» необходимо вдохновение на эту игу, это очень важно, ведь команда находится в упадке. Победить может любая команда, ведь это дерби. А если победит «Спартак», то у этой команды будут хорошие шансы на серебро, так как у них легче календарь», - цитирует Пономарёва «РБ Спорт».

Напомним, что «Спартак» и ЦСКА играют друг с другом в рамках 28 тура РПЛ. После «красно-белые» встретятся с «Пари НН» и самарскими «Крыльями Советов», а ЦСКА с «Краснодаром» и ещё одним претендентом на серебро – «Ростовом».