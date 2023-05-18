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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Пономарёв рассказал, что нужно «Спартаку» для игры с ЦСКА

18 Мая 2023 • 22:46 Комментировать
Спартак Москва
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ЦСКА Москва
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21.05 16:30

Ветеран столичных армейцев Владимир Пономарёв считает, что «Спартак» обязан подойти к игре с московским ЦСКА с вдохновением, ведь на данный момент ситуацию «красно-белых» нельзя охарактеризовать иначе как «упадком».

«Спартаку» необходимо вдохновение на эту игу, это очень важно, ведь команда находится в упадке. Победить может любая команда, ведь это дерби. А если победит «Спартак», то у этой команды будут хорошие шансы на серебро, так как у них легче календарь», - цитирует Пономарёва «РБ Спорт».

Напомним, что «Спартак» и ЦСКА играют друг с другом в рамках 28 тура РПЛ. После «красно-белые» встретятся с «Пари НН» и самарскими «Крыльями Советов», а ЦСКА с «Краснодаром» и ещё одним претендентом на серебро – «Ростовом».

 

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва ЦСКА Москва Владимир Пономарёв
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СПАРТАК МОСКВА ЦСКА МОСКВА
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