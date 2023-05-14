Николсон: Я хочу играть больше, но уважаю решение тренера и продолжаю работать

Форвард «Спартака» Шамар Николсон поделился комментарием о своём будущем в столичном клубе.

«Конечно, у меня есть желание играть больше, но нужно верить в то, что хочет тренер. Я уважаю решение главного тренера и продолжаю работать. Футбол не является индивидуальным видом спорта, это командная игра. Я жду своего момента», — приводит слова Николсона Metaratings.

Футболист отметил, что у него длительный контракт со «Спартаком», поэтому он не думает о переходе в новый клуб. Нападающий добавил, что он счастлив находиться в стане «красно-белых».

В текущем сезоне 26-летний ямайский игрок принял участие в 26 матчах с учетом всех турниров, в которых забил четыре мяча и отдал два голевых паса. Трудовой договор Николсона со «Спартаком» рассчитан до 2026 года.