Александр Жуков: «Тренерскую чехарду в «Спартаке» нужно прекратить»

Заместитель председателя Госдумы РФ и поклонник «Спартака» Александр Жуков ответил на вопрос, нужно ли «красно-белым» довериться Гильермо Абаскалю.

«Тренерскую чехарду нужно прекратить. Это не помогает команде. Летом и осенью «Спартак» очень здорово смотрелся, был на ходу. Значит, тренер умеет работать и добиваться результата. А постоянная смена тренеров до добра не доводит», — приводит слова Жукова «Матч ТВ».

34-летний испанец возглавляет московский «Спартак» с лета 2022 года. После 27 туров «красно-белые» занимают четвертое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея в своем активе 50 набранных очков.