Джикия: «Сыграю ли с ЦСКА? Посмотрим»

Защитник московского «Спартака» Георгий Джикия ответил на вопрос о своём состоянии в преддверии дерби с ЦСКА. Последние два матча капитан «красно-белых» провел на скамейке запасных, ранее у него было небольшое повреждение.

«Буду ли готов на матч с ЦСКА? Посмотрим. Время есть», — передает слова Джикии «Чемпионат».

В текущем сезоне 29-летний футболист принял участие в 28 матчах с учетом всех турниров и записал на свой счет две результативные передачи.

Столичное дерби «Спартак» - ЦСКА состоится 21 мая в рамках 28-го тура Российской премьер-лиги. Начало поединка запланировано на 16:30 по московскому времени.