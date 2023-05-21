Смородская назвала Соболева недоумком

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская высказалась о жесте нападающего «Спартака» Александра Соболева в адрес защитника ЦСКА Виллиана Роши. Отметим, что игрок «армейцев» повторил данный жест, после чего оба футболиста были удалены с поля.

«Это называется распущенность. Совершенно недоумок какой-то. Очень уверен в своем звездном статусе этот Соболев. Я даже не хочу о нем говорить. Он заслуживает длительной дисквалификации», — цитирует Смородскую «РБ Спорт».

Функционер призналась, что не поняла, за что красную карточку получил Роша.

«Спартак» одержал победу в столичном дерби над ЦСКА в рамках 28-го тура Российской премьер-лиги. Поединок завершился со счетом 2:1 в пользу команды Гильермо Абаскаля.