Бубнов: «ЦСКА сейчас выглядит предпочтительнее «Спартака»

Известный футбольный эксперт Александр Бубнов поделился ожиданиями от матча 28-го тура РПЛ, в котором встретятся «Спартак» и ЦСКА.

По мнению Бубнова, сейчас «армейцы» выглядят предпочтительнее «красно-белых» и имеют больше шансов добиться успеха. Эксперт подчеркнул, что победа в предстоящей встрече позволит ЦСКА обеспечить себе серебряные медали текущего розыгрыша чемпионата России.

«От игры можно ждать всё что угодно. «Спартаку» очень нужна победа в этом матче, чтобы сохранить шансы на второе и третье место по итогам сезона, но команда Владимира Федотова выглядит сейчас предпочтительнее», — приводит слова Бубнова Sportbox.ru.

Матч «Спартак» — ЦСКА состоится в воскресенье, 21 мая. Начало встречи запланировано на 16:30 по московскому времени. На данный момент «армейцы» занимают второе место в турнирной таблице РПЛ, опережая четвёртых «красно-белых» на четыре очка.