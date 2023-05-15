Корай Гюнтер не перейдёт в «Спартак» грядущим летом. Об этом стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру».

«Гюнтер не перейдёт в Спартак летом. Не понимаю, зачем его агент солгал», - сообщил нам источник, знакомый с ситуацией.

Напомним, ранее сообщалось, что 28-летний игрок продолжит карьеру в составе «красно-белых» и в его услугах якобы заинтересован главный тренер команды Гильермо Абаскаль. Об этом заявил агент игрока Эрсин Акан.

Права на игрока обороны принадлежат «Вероне», но концовку текущего сезона он проводит в вылетевшей в Серию Б «Сампдории».