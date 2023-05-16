Гришин не видит «Спартак» главным конкурентом ЦСКА за серебро РПЛ

Бывший игрок ЦСКА Александр Гришин считает, что главным конкурентом армейцев в борьбе за вторую строчку Премьер-лиги является «Ростов» Валерия Карпина, а не московский «Спартак».

«По качеству игры вижу конкурентом ЦСКА всё же «Ростов», «Спартак» по качеству игры во второй половине сезона совсем плох, игра нервная. Это видно по Абаскалю – недоволен ни игрой, ни результатами», - цитирует Гришина «Спорт День за Днём».

Напомним, что «Спартак» и «Ростов» с одинаковым количеством баллов (50) занимают четвёртое место и третье места турнирной таблицы РПЛ соответственно. ЦСКА впереди на четыре балла.

Гришин: «ЦСКА так просто не отпустит Чалова»