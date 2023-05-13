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Гаврилов: Если Максименко поймёт, что не нужен «Спартаку», то можно подумать об уходе

13 Мая 2023 • 16:55 Комментировать
Спартак Москва
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21.05 16:30

Бывший игрок «Спартака» Юрий Гаврилов поделился мнением о будущем вратаря «красно-белых» Александра Максименко.

«Пора ли Максименко менять клуб? Пусть Абаскаль окончательно решит, кого он хочет видеть основным голкипером. Если Максименко поймет, что на него точно не будут делать ставку, то тогда это уже другой вопрос. А сейчас я не могу что-то ему советовать», — приводит слова Гаврилова «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне 25-летний Максименко принял участие в 13 матчах во всех турнирах, в которых пропустил 13 голов и 5 раз смог оставить свои ворота в неприкосновенности.

После 27 туров «Спартак» остался на четвертой строчке в РПЛ, набрав 50 очков.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Юрий Гаврилов Александр Максименко Гильермо Абаскаль
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