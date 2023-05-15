Шалимов назвал главную проблему «Спартака»

Известный российский тренер Игорь Шалимов поделился мнением о матче 27-го тура РПЛ, в котором «Спартак» сыграл вничью с «Химками» (1:1).

По мнению Шалимова, «красно-белые» испытывают проблемы в позиционном нападении. Специалист подчеркнул, что в основном «Спартак» забивает голы после быстрых атак, или же играя в давление благодаря физически сильным футболистам, которые появляются на поле ближе к концу матча.

«В чём проблема с позиционной атакой? Это следствие состава. Весной мы видели, что в атаке был Соболев, а в центре были игровые Игнатов, Пруцев и Литвинов — они могли завязать, хорошо с мячом. Сейчас больше силовые ребята выходят», — цитирует Шалимова «РБ Спорт».

После 27 туров РПЛ «Спартак» занимает четвёртое место в турнирной таблице, имея в своём активе 50 набранных очков. До конца сезона командам осталось провести по три встречи.