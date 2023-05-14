Геркус — о конкурентах «Зенита»: У ЦСКА есть козыри, «Спартак» нестабилен

Известный функционер Илья Геркус поделился мнением о том, кто в следующем сезоне сможет составить конкуренцию «Зениту» в РПЛ.

«Зениту» дальше будет сложнее. Смена поколений. Не факт, что удержат бразильцев. Очевидно, что решили суперзадачу, пресытились, это должно их утяжелить. Кто может побить «Зенит»? Есть козыри у ЦСКА. Интересный тренер, игра, вариативный состав», — цитирует Геркуса «РБ Спорт».

Эксперт добавил, что если «Спартак» сможет навести порядок в руководстве, то бросит вызов «Зениту», но пока в этом году команда нестабильна.

Напомним, подопечные Сергея Семака досрочно выиграли чемпионат России, оторвавшись от идущего на втором месте ЦСКА на 11 очков.