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Соболев не один раз демонстрировал неприличный жест в дерби с ЦСКА

22 Мая 2023 • 14:43 Комментировать
Спартак Москва
2:1
ЦСКА Москва
окончен

Александр Соболев подвёл «Спартак» в воскресном дерби против ЦСКА. Нападающий получил красную карточку за неприличный жест – он приложил руки к паху, смотря на соперника. Оказалось, что это был не единственный случай с таким жестом от Соболева. Ранее форвард «красно-белых» демонстрировал такой же жест в центральном круге, однако арбитры, судя по всему, этого не заметили.

Напомним, что «Спартак» обыграл ЦСКА на своём поле с результатом 2:1. Оба гола в составе «красно-белых» забил нидерландский нападающий Квинси Промес.

Стоит сказать, что решение по наказанию для Соболева будет принимать КДК. Наверняка в этом сезоне форвард больше не сыграет.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Александр Соболев
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