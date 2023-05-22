Соболев не один раз демонстрировал неприличный жест в дерби с ЦСКА

Александр Соболев подвёл «Спартак» в воскресном дерби против ЦСКА. Нападающий получил красную карточку за неприличный жест – он приложил руки к паху, смотря на соперника. Оказалось, что это был не единственный случай с таким жестом от Соболева. Ранее форвард «красно-белых» демонстрировал такой же жест в центральном круге, однако арбитры, судя по всему, этого не заметили.

Напомним, что «Спартак» обыграл ЦСКА на своём поле с результатом 2:1. Оба гола в составе «красно-белых» забил нидерландский нападающий Квинси Промес.

Стоит сказать, что решение по наказанию для Соболева будет принимать КДК. Наверняка в этом сезоне форвард больше не сыграет.