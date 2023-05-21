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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Косицын: Дуарте в запасе — главный плюс для «Спартака» в дерби с ЦСКА

21 Мая 2023 • 16:28 Комментировать
Спартак Москва
0:1
ЦСКА Москва
1 2.90 X 3.50 2 2.55
1-й тайм

Известный стендап-комик и болельщик «Спартака» Роман Косицын ответил на вопрос о том, в чём плюсы «красно-белых» в предстоящем дерби с ЦСКА.

«Я назову два пункта: наше поле и Дуарте в запасе. Это главное усиление (смеется)», — заявил Косицын в эфире телеканала «Матч ТВ».

На данный момент «Спартак» занимает четвертое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 50 очков. Отставание «красно-белых» от идущего на второй строчке ЦСКА составляет четыре балла.

Матч 28-го тура РПЛ «Спартак» - ЦСКА состоится сегодня, 21 мая. Стартовый свисток арбитра должен прозвучать в 16:30 по мск. Портал LiveResult проведет прямую текстовую трансляцию поединка.  

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва ЦСКА Москва Алексис Дуарте Роман Косицын
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СПАРТАК МОСКВА ЦСКА МОСКВА
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