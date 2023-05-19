Бывший игрок «Спартака» Андрей Коновалов в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о предстоящем дерби с ЦСКА.

- ЦСКА сейчас набрал хороший ход, в отличие от «Спартака». Для вас результат дерби очевиден?

- Нет. Будет большая эмоциональная составляющая. Я бы не сказал, что ЦСКА - однозначный фаворит в этой встрече. Шансы равны.

- Но ЦСКА после мартовского поражения от «Сочи» не проигрывает в 13 матчах. Команда вышла на оптимальную мощность?

- Да, «армейцы» находятся в более позитивном настроении, чем «Спартак», и уверенности у гостей побольше, но настрой на такую игру будет не совсем обычный. Настроение команд, которое предшествует этому дерби, не будет особо влиять на результат. Понятно, что ЦСКА сейчас более уверен в себе, чем «Спартак» и в этом единственный плюс «армейцев».

- Победа ЦСКА досрочно обеспечит команде серебряные медали. «Спартак» уже позволил в очной игре взять золото «Зениту». Будет ли дополнительной мотивацией не отдать второе место «армейцам»?

- Здесь и так есть достаточно мотивации – это ведь дерби. На «армейскую» команду и так всегда настрой от ножа. Мне кажется, что цель – не дать занять гостям второе место – это не сильный стимул для «красно-белых». Гораздо принципиальнее просто обыграть ЦСКА и реабилитироваться перед своими болельщиками за неуверенный финиш в чемпионате.

- Как думаете, какой будет игра: открытой, осторожной или на контратаках?

- Сложно сказать, но мне кажется, что «Спартак» в любом случае не отойдет от своей атакующей игры. А вот как будет действовать ЦСКА – это вопрос. Нам, как болельщикам, конечно, хотелась бы видеть много голов и интересную игру. Не хочется, чтобы матч получился закрытом. Думаю, что мы можем рассчитывать на обилие голов.

- У «Спартака» не будет Денисова, не понятно, сыграет ли Джикия. Эти потери могут стать фатальными?

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- Не фатальными, но значимыми. Конечно, это будет иметь свое влияние.

- Четвертое место, которое «Спартака» может занять в случае неудачи – это будет провальным результатом?

- Любой результат, кроме первого места, провальный для «красно-белых». Но, исходя из сложившейся ситуации, лучше быть в тройке. Поэтому четвертое место будет самым обидным для подопечных Абаскаля.

- Можно ли сказать, что для ЦСКА главная цель сейчас – это Кубок России, поскольку это титул?

- Естественно, в этой ситуации Кубок – гораздо большая мотивация для команды, чем чемпионат. Хотя, сейчас для армейцев каждая игра важна. Тем более что предстоит дерби со «Спартаком». Тут даже не скажешь, какой матч менее важен.

- У ЦСКА на финише график просто сумасшедший: «Спартак», «Краснодар» в Суперфинале,«Ростов» в чемпионате.

- Сложный график в физическом и эмоциональном плане. Надо выдержать такую концовку. Посмотрим, как у них это получится.

Елена Григорьевская