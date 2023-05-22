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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Арбитраж как бессмысленный атрибут: Премьер-лиге пора отказаться от судей в принципе

22 Мая 2023 • 09:59 Комментировать (6)
Спартак Москва
2:1
ЦСКА Москва
окончен

Премьер-лиге стоит отказаться от судей, ведь арбитры всё равно не выполняют свою функцию. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» предлагает громкую реформу.

Ситуация, конечно, парадоксальная. Смотрим мы матчи отечественной Премьер-лиги, очки считаем, таблицы ведём, пытаемся рассуждать о тактике, тренерских идеях, индивидуальном мастерстве игроков. А всё сводится к судейству. При этом главный вывод от работы арбитров в нынешнем сезоне заключается в том, что никто не понимает правил футбола. Ситуация получается занятная: две команды тренируются, играют матч, а потом вдруг судья что-то решает.

Воскресное дерби в этом смысле стало настоящей квинтэссенцией футбола. Есть игра «Спартака» и ЦСКА, где можно обсуждать, что делали команды, чего хотели тренеры. А есть судьи, которые что-то там себе решили. Или даже порешали, так, кажется, точнее. В итоге матч завершился, а обсуждается прежде всего именно работа судейской бригады. И это далеко не первый подобный матч в сезоне. Сложнее найти встречи, где к арбитрам вопросов не было.

Мы думали, что ВАР в России поможет решить проблемы, но их стало лишь больше. Со всеми этими «наступами», игрой открытыми шипами, попаданиями в руку стало ещё сложнее, потому что каждый судья трактует по-своему.

Вот возьмём матч «Спартака» и ЦСКА. Зобнину на ногу откровенно наступили, и уж даже в нашем чемпионате хватало подобных эпизодов, когда пенальти назначались. При этом КДК решения подтверждал. В воскресенье же Сергей Карасёв даже с видеопросмотром решил, что это не нарушение правил. Зато в следующем эпизоде, где Мозеса лишь слегка коснулись, а нигериец, кажется, стал заваливаться раньше, фол увидели. И опять же можно сделать подборку моментов этого сезона, когда за более очевидные контакты пенальти не назначались.

Отдельной песнью стали удаления Соболева и Роши в исполнении судейской бригады. Конечно, бразильцу не стоило «цитировать» форварда «Спартака», но очевидно же, что он просто заострял внимание судей на жесте. Также хочется поговорить и об определении офсайда. Эти вот решения на глазок, где исправляются только явные ошибки, уже надоели. Был ли Игнатов в офсайде в моменте с голом или не был, мы не знаем. При этом раньше всегда такие эпизоды трактовались судьями в пользу атакующей команды. Теперь же они у нас решаются в пользу решения бокового.

Смотришь на всё это, и всё больше вопросов возникает в необходимости судей вообще. Свою роль хранителя соблюдения правил на поле они вообще не выполняют. Конечно, забавно, что в каждом матче Премьер-лиги есть элементы форс-мажора, потому что любой арбитр в любой момент может что-то такое выдумать, чтобы было веселее. Однако никакой справедливости они точно не добавляют.

Может, командам имеет смысл самим себя судить? Ну, как мы все делаем, когда играем с друзьями. Кажется, честнее будет. Благо любят же некоторые комментаторы определять, было ли нарушение или нет, по реакции самих футболистов. Вот так и будем решать, был фол или нет. Или можно отказаться от ВАР и сделать Премьер-лигу интерактивной. Возникает спорный момент – и тут основной телевещатель в телеграме проводит быстрый опрос, и по его результатам принимается решение. Весело же будет: полное вовлечение, влияние на результат! Даже в Медиалиге такого нет.

Смех смехом, но вообще-то от российского судейства уже просто тошно. Нет ни профессионализма, ни даже какой-то последовательности. Каждый матч превращается в рулетку, где итог далеко не всегда и совсем не только зависит от команд.

Роман Андреев

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Евро-Футбол.Ру,
Российская Премьер-Лига Сергей Карасёв Судьи
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Комментарии (6)
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типафутбольныйаналитик
22 Мая 2023 в 11:23
Нужно сделать робота судью, думаю только тогда настанет настоящая справедливость. Кожаные мешки это пережиток прошлого, даешь власть ИИ и роботам, бугагага
Южный201
22 Мая 2023 в 10:13
Мясные никогда чисто не выигрывали у ЦСКА...
One Live
22 Мая 2023 в 11:30
конечно, тогда кони ни одного честного чемпионства не выигрывали, так как, когда у Гинера кончились деньги и закончились победы цска в чемпионате, а великий Слуцкий обосрался с Рубином и не смог его даже обратно вернуть в РПЛ)))
цска без Гинера деньги на ветер)))
Южный201
22 Мая 2023 в 10:12
Карасев с начала матча играл против ЦСКА,а ситуация с с придурком соболевым лишь только подтвердила. И вообще на дерби такого масштаба нужно приглашать ну хотя бы китайских или бразильских судей,российским судья уже доверять такие матчи нельзя...
One Live
22 Мая 2023 в 11:34
когда в Лужниках Карась ставил два левых пенальти ишакам вы были довольны скатав ничью со Спартаком Карпина, а когда судят не в вашу пользу, то Карась плохой - это уже на шизофрению смахивает...
Роже бразильской надо было меньше причиндалами трясти и апеллировать к судьям)))
One Live
22 Мая 2023 в 10:10
А почему ни слова про отменённый год Игнатова?
Удалили обоих, команды играли в равных составах, чего так много истерики из - за этого то?
Если бы только Рожу удалили бразильскую, тогда можно было в истерике биться)
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