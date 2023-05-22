Арбитраж как бессмысленный атрибут: Премьер-лиге пора отказаться от судей в принципе

Премьер-лиге стоит отказаться от судей, ведь арбитры всё равно не выполняют свою функцию. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» предлагает громкую реформу.

Ситуация, конечно, парадоксальная. Смотрим мы матчи отечественной Премьер-лиги, очки считаем, таблицы ведём, пытаемся рассуждать о тактике, тренерских идеях, индивидуальном мастерстве игроков. А всё сводится к судейству. При этом главный вывод от работы арбитров в нынешнем сезоне заключается в том, что никто не понимает правил футбола. Ситуация получается занятная: две команды тренируются, играют матч, а потом вдруг судья что-то решает.

Воскресное дерби в этом смысле стало настоящей квинтэссенцией футбола. Есть игра «Спартака» и ЦСКА, где можно обсуждать, что делали команды, чего хотели тренеры. А есть судьи, которые что-то там себе решили. Или даже порешали, так, кажется, точнее. В итоге матч завершился, а обсуждается прежде всего именно работа судейской бригады. И это далеко не первый подобный матч в сезоне. Сложнее найти встречи, где к арбитрам вопросов не было.

Мы думали, что ВАР в России поможет решить проблемы, но их стало лишь больше. Со всеми этими «наступами», игрой открытыми шипами, попаданиями в руку стало ещё сложнее, потому что каждый судья трактует по-своему.

Вот возьмём матч «Спартака» и ЦСКА. Зобнину на ногу откровенно наступили, и уж даже в нашем чемпионате хватало подобных эпизодов, когда пенальти назначались. При этом КДК решения подтверждал. В воскресенье же Сергей Карасёв даже с видеопросмотром решил, что это не нарушение правил. Зато в следующем эпизоде, где Мозеса лишь слегка коснулись, а нигериец, кажется, стал заваливаться раньше, фол увидели. И опять же можно сделать подборку моментов этого сезона, когда за более очевидные контакты пенальти не назначались.

Отдельной песнью стали удаления Соболева и Роши в исполнении судейской бригады. Конечно, бразильцу не стоило «цитировать» форварда «Спартака», но очевидно же, что он просто заострял внимание судей на жесте. Также хочется поговорить и об определении офсайда. Эти вот решения на глазок, где исправляются только явные ошибки, уже надоели. Был ли Игнатов в офсайде в моменте с голом или не был, мы не знаем. При этом раньше всегда такие эпизоды трактовались судьями в пользу атакующей команды. Теперь же они у нас решаются в пользу решения бокового.

Смотришь на всё это, и всё больше вопросов возникает в необходимости судей вообще. Свою роль хранителя соблюдения правил на поле они вообще не выполняют. Конечно, забавно, что в каждом матче Премьер-лиги есть элементы форс-мажора, потому что любой арбитр в любой момент может что-то такое выдумать, чтобы было веселее. Однако никакой справедливости они точно не добавляют.

Может, командам имеет смысл самим себя судить? Ну, как мы все делаем, когда играем с друзьями. Кажется, честнее будет. Благо любят же некоторые комментаторы определять, было ли нарушение или нет, по реакции самих футболистов. Вот так и будем решать, был фол или нет. Или можно отказаться от ВАР и сделать Премьер-лигу интерактивной. Возникает спорный момент – и тут основной телевещатель в телеграме проводит быстрый опрос, и по его результатам принимается решение. Весело же будет: полное вовлечение, влияние на результат! Даже в Медиалиге такого нет.

Смех смехом, но вообще-то от российского судейства уже просто тошно. Нет ни профессионализма, ни даже какой-то последовательности. Каждый матч превращается в рулетку, где итог далеко не всегда и совсем не только зависит от команд.

Роман Андреев