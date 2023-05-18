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Бушманов – о Литвинове: «Один из немногих стабильных молодых игроков «Спартака»

18 Мая 2023 • 21:24 Комментировать
Спартак Москва
...
ЦСКА Москва
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21.05 16:30

Российский специалист Евгений Бушманов оценил игру молодого полузащитника «Спартака» Руслана Литвинова.

«Ему пока только опыта не хватает, но он один из тех молодых игроков «Спартака», которые стабильны. Сыграть он может на любой позиции, он обладает всеми качествами для того, чтобы вырасти в сильного футболиста», - цитирует Бушманова «РБ Спорт».

Напомним, что в текущем сезоне Литвинов – один из стабильных игроков основы «Спартака», на его счету 31 проведённый матч в футболке «красно-белых» и это в 21 год. Всего на счету опорника три забитых гола и четыре ассиста в официальных матчах, а Transfermarkt оценивает молодого россиянина в 4 млн евро.

Ранее сам Литвинов рассказал, на каких игроков из современного российского футбола он ориентируется.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Евгений Бушманов Руслан Литвинов
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