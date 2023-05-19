Зиньковский — об отъезде в Европу: «Сейчас это невозможно»

Полузащитник «Спартака» Антон Зиньковский высказался о возможном переходе в европейский клуб.

27-летний футболист признался, что уже не верит в свой отъезд, так как считает, что в нынешней ситуации это невозможно.

«Ну куда я сейчас поеду в 27 лет? В нынешней ситуации мои хотелки уже ни на что не влияют. Хотя мне было бы интересно пожить в Европе и посмотреть, как там устроена жизнь», — цитирует Зиньковского Sport24.

В нынешнем сезоне Зиньковский провёл за «Спартак» 34 матча, забил три гола и отдал шесть результативных передач. Действующий контракт футболиста с московским клубом рассчитан до лета 2027 года.