Александр Мостовой - о дерби «Спартак» - ЦСКА: Игра была сделана судьями

Бывший футболист московского «Спартака» Александр Мостовой высказался о матче 28-го тура Российской премьер-лиги, в котором его бывшая команда переиграла ЦСКА со счётом 2:1 благодаря дублю Квинси Промеса.

Экс-игрок сборной России отметил, что в ЦСКА должны подать жалобу на судейство, так как игра должна была закончиться вничью.

«Карасев ошибся с удалением Роши, а пенальти был очень спорным. Такой пенальти в дерби ставить нельзя. Игра была сделана судьями», - приводит слова Мостового Sport24.

Напомним, что главный арбитр матча Сергей Карасёв показал две красные карточки и назначил пенальти в ворота ЦСКА на 87-й минуте.