Чалов рассказал, как на него повлияли полгода в «Базеле»

Форвард ЦСКА, один из лучших игроков РПЛ прямо сейчас Фёдор Чалов оценил свои полгода в швейцарском «Базеле».

«В моём прогрессе эти полгода в Швейцарии повлияли на меня положительно, уверен в этом на сто процентов», - кратко пояснил Чалов «Чемпионату».

Напомним, что россиянин выступал в швейцарском топ-клубе всю вторую половину прошлого сезона – он смог забить за команду четыре гола и отметиться двумя ассистами в 16 матчах во всех турнирах.

На данный момент Чалов является одним из лучших игроков РПЛ – в составе армейцев он забил уже 17 голов.

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